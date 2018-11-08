Цеповяз подаст иски о клевете из-за фотографий с шашлыками

Защита Вячеслава Цеповяза намерена через суд привлечь к ответственности всех, кто распространял скандальные фотографии из колонии в Амурской области, а также добиться раскрытия личности автора утечки.

Адвокат осужденного по "делу Цапков" Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что опубликованные в СМИ фотографии, на которых его подзащитный в колонии ест шашлыки, крабов и разговаривает по мобильному телефону, смонтированы. По словам юриста, Цеповяз намерен судиться со всеми, кто распространял эту историю.

"Приходили фотографии, ему (Цеповязу. - Прим. ред.) показывали. Он сразу сказал, таких помещений нет. Да и какие шашлыки можно жарить в колонии, как бы человек не старался жить хорошо, не получится. А мобильный телефон там вообще даже у сотрудников не работает. Какая-то система в колонии существует, что она глушит все эти сигналы. Именно поэтому мы сейчас со дня на день будем подавать иск о клевете. Всех заявителей, которые писали об этом, мы будем привлекать к ответственности", - сказал Муртазов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Комментируя заявление ФСИН, которая ранее подтвердила подлинность скандальных фотографий, юрист сказал: "Я общался с экспертом, эксперт мне сказал так: "Любая фотография из интернета, она уже носит признаки монтажа, поэтому дать заключение, что это смонтированная или оригинальная никто не сможет".

Адвокат также предположил, что снимки могли быть опубликованы оппонентами Цеповяза, с которыми у него предстоит судебное разбирательство по дележке имущества. "Это либо юристы, либо, может быть, родные, с которыми он будет судиться - это бывшая жена его. Я где-то вычитал тоже, что она говорит, что фотографии были у нее, и она их обнародовала. При этом даже она сказала, что эти фотографии давнейшие", - отметил Муртазов.

В беседе с "Интерфаксом" Муртазов добавил, что в колонии по поводу этих фотографий Цеповяза опрашивают уже на протяжении почти года, с периодичностью в месяц-полтора. По его словам, защита намерена установить инициатора "информационных вбросов" через суд, поскольку соответствующие запросы в прокуратуру и ФСИН остаются без ответа.

Ранее в четверг "Русская служба BBC" опубликовала интервью с бывшей женой Цеповяза Натальей Стришней. Собеседница телеканала заявила, что лично переслала снимки в прокуратуру и ФСИН, чтобы те проверили условия содержания ее экс-супруга. При этом она заверила, что не знает, каким образом снимки попали к журналистам.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему было назначено наказание в виде 19 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

После появления в интернете снимков с шашлыками и икрой Цеповяза поместили в штрафной изолятор, а генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против должностных лиц ИК №3 в Амурской области, где содержится преступник.