Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не бояться возможного повышения ключевой ставки. По ее словам, это должно снизить инфляционные риски в будущем.

Бояться возможного повышения ключевой ставки не стоит. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиулина в ходе выступления в Госдуме.

"Мы живем в условиях серьезного внешнего давления, наша задача - не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов ДКП, как некоторое повышение ключевой ставки", - передает ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, оперативные действия регулятора должны ограничить рост инфляционных риском в будущем и создать условия для смягчения денежно-кредитной политики. По оценкам ЦБ, смягчение ДКП должно произойти в конце 2019-2020 годах.

"Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем", - пояснила глава Центробанка.