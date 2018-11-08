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Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки

16:02
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не бояться возможного повышения ключевой ставки. По ее словам, это должно снизить инфляционные риски в будущем.

Бояться возможного повышения ключевой ставки не стоит. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиулина в ходе выступления в Госдуме.

"Мы живем в условиях серьезного внешнего давления, наша задача - не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов ДКП, как некоторое повышение ключевой ставки", - передает ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, оперативные действия регулятора должны ограничить рост инфляционных риском в будущем и создать условия для смягчения денежно-кредитной политики. По оценкам ЦБ, смягчение ДКП должно произойти в конце 2019-2020 годах.

"Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем", - пояснила глава Центробанка.

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