Медведев попросил главу РЖД не хвастаться и ударил по столу

Выступление главы РЖД на заседании правительства вызвало негодование у Дмитрия Медведева. Премьер прервал Олега Белозерова и попросил его не рассказывать об успехах, а говорить по существу.

Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства прервал выступление главы РЖД Олега Белозерова, который рассказывал о высоких по сравнению с советским временем показателях грузооборота. Об этом сообщает TVC.RU.

"Грузооборот, который достигнут в этом году, выше значения 88-го года на 2%", - начал Белозеров, вызвав усмешки в зале.

Премьер не сдержался и стукнул по столу кулаком.

"Молодцы, конечно. Я говорю: "Давайте не про достижения". Вы: "Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского". Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной станции были. Но цель наша не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?"- сказал Медведев.