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Фонд кино возглавил Вячеслав Тельнов

16:24
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Вячеслав Тельнов стал новым главой Фонда кино. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Экс-главу фонда Антона Малышева отправили в отставку 19 октября. Ранее в МВД сообщили о хищении денег из организации.

Вячеслав Тельнов назначен исполнительным директором Фонда кино, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Тельнов занимал должность главы Госфильмофонда. До этого он был директором департамента кинематографии Минкультуры.

Бывшего главу фонда Антона Малышева отправили в отставку 19 октября. После этого организация временно приостановила финансовую деятельность.

В сентябре МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег из Фонда кино. По данным СМИ, речь идет о десяти миллионах рублей, которые были выделены на съемки мультфильма "Боб" и фильма "Суперпапа".

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