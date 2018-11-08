Фонд кино возглавил Вячеслав Тельнов

Вячеслав Тельнов стал новым главой Фонда кино. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Экс-главу фонда Антона Малышева отправили в отставку 19 октября. Ранее в МВД сообщили о хищении денег из организации.

Вячеслав Тельнов назначен исполнительным директором Фонда кино, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Тельнов занимал должность главы Госфильмофонда. До этого он был директором департамента кинематографии Минкультуры.

Бывшего главу фонда Антона Малышева отправили в отставку 19 октября. После этого организация временно приостановила финансовую деятельность.

В сентябре МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег из Фонда кино. По данным СМИ, речь идет о десяти миллионах рублей, которые были выделены на съемки мультфильма "Боб" и фильма "Суперпапа".