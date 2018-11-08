Рада одобрила расширение зоны украинского контроля на Черном море

Украина в одностороннем порядке собралась увеличить территорию своего контроля в Черном море в два раза - с 12 до 24 морских миль. В Госдуме России назвали этот шаг Киева очередной провокацией, а также пообещали, что Москва подобные решения Рады не признает.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который предполагает расширение контролируемой Киевом территории на Черном море в два раза - с 12 до 24 морских миль, сообщает местное агентство "Укринформ". Инициативу поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу указывается, что данный законопроект - это мера реагирования на вхождение Крыма в состав России. "Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному и местному законодательству, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде", - говорится в проекте.

Глава украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook заявила, что решение Рады стало "первым шагом по реализации суверенного права на установление национального режима в прилегающей зоне".

"Де-факто данным законом Украина сможет увеличить территорию контроля на Черном море в два раза. Крайне важной нормой, которая предлагается законом, является то, что в прилегающей зоне всем судам запрещается отключение автоматической идентификационной системы (АИС). Это позволит эффективно контролировать движение судов, предотвращать многочисленные факты отключения АИС для осуществления нарушителями незаконных заходов в закрытые порты Крыма, а также осуществление незаконной перевалки грузов в море во вред национальным интересам Украины", - добавила политик.

В российской Госдуме констатировали, что Верховная Рада приняла еще одну инициативу, которая только увеличивает напряженность между государствами. "Все, что делает Украина перед выборами в марте, направленно именно на это. С точки зрения внутренней политики это объясняется желанием заполучить поддержку авторов тех или иных инициатив и голоса русофобского меньшинства", - заявил в беседе с RT замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин.

По его мнению, принятие данного законопроекта означает создание дополнительных возможностей для провокаций на Черном море под предлогом защиты "односторонне объявленных территориальных вод". Депутат также выразил уверенность, что Россия "ничего подобного признавать не будет".