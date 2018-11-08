Экс-главе юстиции Монако предъявили обвинения в коррупции по делу Рыболовлева

Бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявили обвинения в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия в рамках расследования дела, по которому проходит российский миллиардер и владелец ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев.

Бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино обвинили в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сообщает Europe 1.

По данным радиостанции, в деле также фигурируют Кристин и Антуан Нармино – это жена и сын экс-главы юстиции Монако, а также адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда.

6 ноября Рыболовлева, Бершеду и несколько бывших высокопоставленных чиновников судебного аппарата Монако задержали для дачи показаний. Правоохранительные органы провели также обыск на вилле российского миллиардера.

Ранее сообщалось, что следователи Монако задали Рыболовлеву около 600 вопросов, но он не ответил ни на один из них, поскольку посчитал неправомерной экспертизу переписки из телефона Бершеды, на основании которой его вызвали на допрос.

В среду всех фигурантов дела отпустили под условие судебного контроля. Таким образом, Рыболовлеву не запрещено покидать Монако. Ему нельзя встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, а также необходимо являться по повестке следственного судьи.

Официально о том, по какой статье расследуется дело против Рыболовлева, пока не сообщается, однако, по данным местных СМИ, миллиардер проходит по делу о коррупции и торговле влиянием.

Предположительно, миллиардера подозревают в том, что он пытался повлиять на ход разбирательства между ним и арт-дилером Ивом Бувье, воспользовавшись связями в правоохранительных органах и судебной системе.