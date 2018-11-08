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Курс евро превысил 76 рублей впервые с середины октября

18:20
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Евро в четверг дорожал до 76,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз курс евро был выше 76 рублей 16 октября 2018 года.

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 76 рублей впервые с 16 октября 2018 года, передает ТАСС.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг евро дорожал до 76,02 рубля. По состоянию на 18:19 мск рубль отыграл позиции – курс евро составляет 75,97 рубля. Курс доллара на Мосбирже составляет 66,46 рубля (также по состоянию на 18:19 мск).

По данным экспертов, пишет "Интерфакс", давление на курс нацвалюты в четверг вечером оказывают, с одной стороны, ожидания объявления новых антироссийских санкций США, с другой - нестабильная ситуация на нефтяных площадках.

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