Следующим генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии

Представитель Белоруссии должен стать следующим генеральным секретарем ОДКБ. Как рассказал президент Казахстана Нурсултан Назабаев, Армения хочет продления срока полномочий своего представителя, однако организации нужен "нормальный действующий генсек".

Валерий Семериков остается исполняющим обязанности генсека ОДКБ. Как рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, решения по новому руководителю организации на саммите в Астане не принято.

"Будут решать чуть позже", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что обсуждению кандидатуры нового генсека было уделено значительное время. Лидеры стран-участников ОДКБ договорились принять окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, президент Казахстана напомнил, что следующим генеральным секретарем организации, согласно уставу, будет представитель Белоруссии.

"У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Белоруссия. Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти.

Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Валерий Семериков стал исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ 2 ноября после того, как были прекращены полномочия представителя Армении Юрия Хачатурова. На родине он обвиняется в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Тогда Хачатуров командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил страны.