Задержанный в Москве школьник с бомбой готовился к "Русскому маршу"

Источники рассказали о ходе расследования в отношении московского подростка, с которым общался "архангельский террорист". Выяснилось, что школьник состоял в группе "анархо-коммунистов" и готовился к "Русскому маршу", прошедшего в Люблино 4 ноября.

Столичные следователи не исключают, что у задержанного в Москве за изготовление бомбы школьника, с которым общался подозреваемый в совершении теракта в здании ФСБ в Архангельске, был взрослый куратор, который и подтолкнул подростка к противоправным действиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

К настоящему моменту следователи определили круг общения подростка, в который преимущественно входили участники группы "анархо-коммунистов" в социальной сети "ВКонтакте". Общение в этой группе имело экстремистскую риторику, и сейчас правоохранители пытаются установить, был ли в группе куратор.

В рамках расследования были допрошены шесть участников этого сообщества, все они проходят по делу как свидетели. По словам одного из источников, подростки готовились к шествию "Русский марш", которое прошло 4 ноября в Люблино. На вопрос о том, собирался ли К. (так в публикации РБК называют задержанного подозреваемого) привести взрывное устройство в действие именно на этом мероприятии, школьник отвечать отказался.

Следствие уже установило, что некоторые участники сообщества пользовались особым авторитетом среди остальных членов группы и призывали соратников к незаконным действиям.

Источник также рассказал подробности о задержанном подростке. Так, стало известно, что взрывное устройство и компоненты для его производства были обнаружены в комнате подростка. Он их не скрывал, несмотря на то, что проживает вместе с матерью, которая работает бухгалтером. По словам источника, К. неоднократно собирал бомбы, а потом испытывал их на пустыре в одном из спальных районов города. При этом директор школы №1571, где учится подозреваемый, охарактеризовала К. с положительной стороны, особых нареканий к нему не было.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. Подросток, активировавший самодельную бомбу, скончался, а трое сотрудников ведомства получили ранения. Вскоре после этого силовики в столице задержали школьника, с которым общался архангельский террорист.