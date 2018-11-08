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Стрельбу в баре в Калифорнии открыл ветеран морской пехоты

19:19
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Стрельбу в баре Borderline Bar and Grill в Калифорнии открыл 29-летний ветеран морской пехоты Иэн Дэвид Лонг. По словам шерифа округа Вентура Джоффа Дина, мужчина приобрел оружие легально. Ранее проблем с законом у стрелка не было.

В полиции США рассказали о личности стрелка, который в среду убил 12 человек в баре Borderline Bar and Grill в Калифорнии.

Как передает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Вентура Джоффа Дина, нападение на бар совершил 29-летний ветеран морской пехоты Иэн Дэвид Лонг (он служил в 2008-2013 годах). Стрелок приобрел оружие - пистолет "Глок" 45-го калибра - легально, утверждают в полиции.

Шериф также рассказал, что стрелок был известен полиции, но проблем с законом у него не было, не считая ДТП. Дин упомянул инцидент, который произошел в апреле 2017 года. В дом, где проживал Лэнг, был вызван полицейский наряд. После этого к нему был направлен эксперт-психолог.

В среду вечером Лэнг, вооруженный пистолетом, застрелил охранников бара Borderline Bar and Grill. Затем он вошел внутрь здания и открыл беспорядочный огонь по посетителям. Многие люди сумели спастись через черный ход, некоторые из них выпрыгнули в окна и спрятались в служебных помещениях. В результате стрельбы в баре 12 человек погибли, стрелок покончил с собой.

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На месте стрельбы в баре в США
На месте стрельбы в баре в США
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