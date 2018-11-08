Три человека пострадали при посадке Ан-2 под Архангельском

В Архангельской области совершил аварийную посадку пассажирский самолёт "Ан-2". Судно поднялось в воздух с аэродрома Васьково и направлялось в населённый пункт Сояна. Однако машине пришлось экстренно приземлиться в лесополосе примерно в 50 километрах от областного центра. Самолёт сильно повреждён. Из тех, кто находился на борту, а это 12 пассажиров и два члена экипажа, серьезно никто не пострадал. Всех их уже эвакуировали в Архангельск и затем помогут добраться до дома.

Самолет "Ан-2" совершил жесткую посадку в лесу. Сломаны крылья, но самое главное - фюзеляж цел, а значит и салон. На борту находились 11 пассажиров и двое пилотов, передает "ТВ Центр".

"Я старалась уснуть, потому что плохо летаю на таких самолетах, поэтому я заметила все уже поздно, когда стало низко, шумно в самолете, и начали задевать макушки деревьев. Горизонтально летчики посадили, классно, но так вот получилось", - рассказывает пассажирка Галина Лыкова.

Самолет "Ан-2" взлетел с архангельского аэродрома Васьково. Пункт назначения - труднодоступная деревня Сояны. Начинаются холода и единственный способ туда добраться - только по воздуху. Населенный пункт небольшой, но может принимать самолеты. И исключительно "Ан-2", которые приземляются, по сути, на поле на окраине деревни.

"Особенно надежен он при выполнении полетов в малые населенные пункты по нашему северному региону. Где посадочные площадки имеют 600, 700 метров. Туда никакой самолет не сядет. Только вертолет. Но вертолет — очень дорого. Там живут люди. И их надо туда возить. Поэтому к сожалению, замены этому самолету нет", - говорит начальник отдела инспекции по безопасности полётов Архангельского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Виктор Шит.

Жесткую посадку "Ан-2" совершил примерно в пятидесяти километрах от Архангельска. По предварительной версии, из-за обледенения, хотя по словам пассажиров, перед вылетом крылья и фюзеляж обрабатывали специальными реагентами.

"Среди пострадавших только мужчина 67 года рождения. У него вывих руки. У одной женщины ссадина лба. Она не госпитализирована. Мужчина госпитализирован в областную больницу. И еще один ребенок 7 месяцев был отправлен для осмотра медиками в детскую архангельскую областную клиническую больницу", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

Самого маленького пассажира уже обследовали в больнице. Никаких травм, даже ушибов не нашли. Вместе с мамой отпустили домой. Известно, что на борту находился врач, который сразу после жесткой посадки оказал единственному пострадавшему первую помощь, а потом подоспели спасатели.

Самолет "Ан-2", который в народе называют "кукурузником", в эксплуатации с 1981 года. Летает уже более 37 лет. Регулярно совершал рейсы по Архангельской области в труднодоступные населенные пункты. Известно о трех летных происшествиях с участием этого борта. Помимо этого случая, летом 2016 года он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а в январе 2013-го "кукурузник" совершил жесткую посадку в деревне Чижа: зацепил крылом землю, подломилось шасси.

С пятницы все регулярные рейсы малой авиации в Архангельской области будут выполняться по расписанию. Ограничения на полеты не введены. Пассажиров, которые не смогли добраться до дома, сделают это в ближайшее время.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".