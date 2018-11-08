"Меня ничего не тревожит": Трамп разругался с журналистами

Конфликт между президентом США и американскими СМИ перешёл в новую стадию. В четверг корреспондент CNN Джим Акоста, который на пресс-конференции по итогам выборов в Конгресс вступил в пикировку с Дональдом Трампом, на неопределённый срок лишился аккредитации в Белый дом. Не церемонится хозяин Овального кабинета и с неугодными ему чиновниками. В отставку отправлен бывший соратник Трампа - министр юстиции и генеральный прокурор Сешнс.

Ему сейчас нечего сказать журналистам. Он и так в своем заявлении об отставке сообщил больше, чем принято. Черным по белому: "покидаю пост министра юстиции "по просьбе" президента". То есть не по собственному желанию. Дональд Трамп его увольняет. В администрации главы государства, естественно, сор из Белого Дома предпочли не выносить, передает "ТВ Центр". Объяснили дежурно: "ничего личного", просто кадровые перестановки.

Джефф Сешнс - некогда верный соратник Трампа. В 2016 году он, тогда еще сенатор из Алабамы, рьяно призывает голосовать за кандидата от республиканцев. За преданность и получает высокий пост. Но дальше – скандал о мифическом вмешательстве России. Над президентом сгущаются тучи и Сешнс, спасая собственную карьеру, ставит не на ту лошадь. Вместо того чтобы взять расследование под личный контроль и защитить Трампа, берет самоотвод и поручает дело Роду Розенштейну, который и нанимает небезызвестного прокурора Мюллера. Президент предательства не прощает, постоянно критикует Сешнса. Не скрывает, что отставка возможна в любой момент. Сейчас, сразу после промежуточных выборов, для этого, наконец, приходит время.

"Трампу давно не нравится Джефф Сешнс. Он считает его предателем. А еще он не считает его хорошим генпрокурором. Трамп хочет, чтобы Минюст возглавлял кто-то, чье видение по расследованию Мюллера совпадало бы с его. Хочет, чтобы генпрокурор считал это дело позорным и озвучивал это. Думаю, так и будет", - рассуждает профессор права, политолог Джессика Левинсон.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен глава канцелярии Минюста Мэттью Уитакер. Про него говорят: "человек Трампа". То, что сейчас нужно. В августе 2017 года в колонке для CNN он критиковал расследование о пресловутом российском следе. Заявлял, что оно "зашло слишком далеко". И не исключал, что Сешнса вскоре заменят, а исполняющий обязанности генпрокурора сократит финансирование работы Мюллера. Так, чтобы фактически заморозить дело. Собственно это, уверены эксперты, Уитакер и собирается сейчас сделать. Причём крайне старательно, ему нужно выслужиться перед Трампом, чтобы сохранить за собой пост.

"Не стоит забывать, что товарищ Уитакер еще довольно молодой, опытный при этом, поддерживающий всячески Трампа. Но он человек, который должен будет пройти подтверждение еще в сенате. Скорее всего, Трамп назначит кого-то другого на должность генпрокурора уже в следующем году, уже с прицелом на президентскую кампанию", - говорит политолог Илья Кравченко.

На президента, разумеется, тут же обрушились с критикой: он всё подстроил, специально дождавшись окончания выборов. И теперь накануне встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Аргентине развязал себе руки. Трамп парировал: расследование о русских хакерах давно пора прекратить, никаких доказательств нет.

"Я бы мог уволить всех прямо сейчас. Я бы мог это остановить. Но с политической точки зрения я не хочу это останавливать. Это отвратительно, поскольку нет никакого сговора", - заявляет он.

Вопрос о "русском следе" на пресс-конференции вообще один из самых популярных. Вот репортер CNN не отдает микрофон, сколько ни старается девушка-стажер Белого дома.

— По поводу российского расследования. Вас тревожат грядущие обвинения?

— Меня ничего не тревожит, потому что это все фикция.

Джима Акосту в итоге лишили аккредитации в Белый дом. В CNN тут же заявили: атака президента на СМИ перешла все границы. Понятно, что кампания против Дональда Трампа после того, как демократы получили большинство в палате представителей Конгресса, не только продолжится, а усилится. Кроме того, теперь главе государства будет куда труднее осуществлять свои планы. "Синие" уже заявили, к примеру, что собираются отменить его налоговую реформу.

"Налоговый комитет имеет право отозвать президентский закон о налогах. В этом случае, я думаю, будет заведено судебное дело, и оно займёт какое-то время", - говорит член Демократической партии Ричард Нил.

Вне всяких сомнений блокировать будут и другие решения главы государства. Здесь и экономические инициативы и право на ношение и хранение оружия, и тема миграции. По сути, называя итоги промежуточных выборов успешными, Дональд Трамп имел в виду две вещи: относительную свободу во внешней политике, которую курирует республиканский Сенат. И растворившуюся, по крайней мере на время, угрозу импичмента.

Ольга Оксенич, Евгения Карих. "ТВ Центр".