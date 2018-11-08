Наезд грузовика на пешеходов в Петрозаводске попал на видео

Грузовик въехал в группу пешеходов на переходе в одном из микрорайонов Петрозаводска. По предварительным данным, серьезные травмы получила 50-летняя женщина. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Петрозаводске гружённый каменными блоками грузовик врезался в толпу на пешеходном переходе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перекресток регулируемый. Люди вышли на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, это видно на записи с камеры уличного наблюдения. Тягач, не сбавляя скорости, протаранил пешеходов, проехал ещё несколько метров и только потом остановился. При наезде тяжелые травмы получил один человек.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.