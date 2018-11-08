Зарубежные покупки на сумму более 500 евро попадут под пошлины уже с нового года

Согласно действующим законам, россияне могут ввозить в страну товары на сумму до 1,5 тысячи евро без оплаты пошлин. Эту норму планировалось ужесточить к 2021 году, однако совет ЕАЭС решил ускорить процесс.

Уже с начала следующего года порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза, куда входит Россия, будет снижен до 500 евро. Соответствующий документ, как сообщает РБК, был опубликован на правовом портале ЕАЭС. Со стороны Москвы его подписал глава Минфина Антон Силуанов.

Сейчас россияне могут без оплаты таможенных пошлин провести в страну товары на сумму до 1,5 тысячи евро. Суммарный вес этих товаров при этом не должен превышать 50 килограммов. В случае превышения указанных норм владельцу товара придется заплатить пошлину - 30 процентов от его стоимости.

Таким образом, порог беспошлинного ввоза для России сократится сразу в три раза. При этом общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 килограммов, следует из решения совета ЕАЭС.

О планах снизить стоимость товаров, которые можно будет беспрепятственно ввозить на территорию России, было известно еще с прошлого года. Однако тогда предполагалось, что ужесточение законодательства будет постепенным, вплоть до 2021 года.

Одновременно в объединении обсуждают снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок. С 1 января 2019 года этот порог также снизится до 500 евро, а с 1 января 2020 года - до 200 евро. По мнению властей, это должно решить проблему выравнивания конкуренции между иностранными и российскими ретейлерами.