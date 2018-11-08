Трамп распорядился приспустить флаги на 3 дня после стрельбы в Калифорнии

Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса, жертвами которой стали 12 человек, могла быть терактом. Эту версию не исключает полиция штата Калифорния. Личность стрелявшего установлена, он покончил с собой. Убийца ворвался в кафе, где шла студенческая вечеринка, и произвел не менее 30 выстрелов из пистолета. Убиты 11 посетителей и сержант полиции, который первым прибыл на место происшествия. Президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить американские флаги.

Студенческая вечеринка была в самом разгаре. В зале и на сцене танцевали. Около полуночи в стенах бара находились несколько сотен человек, отмечает "ТВ Центр". Очевидцы вспоминают, что внезапные выстрелы заглушили громкую музыку.

"Я был у входной двери. Разговаривал со своим отчимом и услышал громкие хлопки. Я бросился на землю, поднял глаза, охранник мертв. Его застрелили, он упал. А стрелок бросал повсюду дымовые шашки", - рассказал свидетель Джон Хедж.

"Я даже представить себе не могу, что испытали те, кто остался там. Мы бросились вниз, потому что я слышала, как кричат: "Все спускайтесь!" Я впервые оказалась в такой ситуации и решила делать то, что говорят", - вспоминает Эрика Сигман.

Сразу начались паника и давка. Спасаясь от стрелка, одни посетители бара прятались под столами и за стойкой, другие пытались выбираться через разбитые окна. Несколько минут нападавший беспорядочно палил из пистолета по тем, кто оказался в ловушке, выпустив не менее 30 пуль.

"Пока я была внутри, не дольше 30 секунд, он дважды открывал стрельбу. То есть он перезаряжал оружие за пару секунд. Действовал очень быстро, точно знал, что делает. На нём было что-то вроде лыжной маски, закрывающей нижнюю часть лица. А на голове - чёрная бейсболка. Он был одет во всё чёрное. А его рост - выше среднего", - сказал очевидец Тейлор Уиттлер.

Инцидент произошел в местечке Таусенд Оакс – это пригород Лос-Анджелеса. Когда первые сотрудники полицейского патруля подошли ко входу в заведение, стрелок сначала оказал сопротивление, а затем покончил с собой.

"Когда прибыли дополнительные подразделения, включая спецназ, они вошли в бар. Там обнаружили 11 убитых жертв. Подозреваемый, который, как мы считаем, был единственным подозреваемым, был мертв. И было много раненых, которые были спасены и доставлены в местные больницы", - заявил шериф округа Вентура Джофф Дин.

Общее число жертв, включая сержанта полиции и самого стрелка - 13 человек. Еще 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Полиция установила личность нападавшего – им оказался 28-летний местный житель Иэн Дэвид Лонг. Бывший морской пехотинец, по свидетельству соседей, страдал от посттравматического стрессового расстройства. Криминалисты установили, что он использовал пистолет "Глок" калибра 45 миллиметров и дымовые шашки - разрешения на оружие у мужчины было. Сейчас выясняется мотив преступления, в качестве одной из версий рассматривается теракт. К расследованию подключились офицеры ФБР.

Только за последний месяц в США это уже пятое громкое нападение с использованием огнестрельного оружия в местах массового скопления людей. Самый резонансный случай – 27 октября в Питтсбурге штат Пенсильвания. Тогда 46-летний неонацист Роберт Бауэрс ворвался в здание синагоги и, выкрикивая антисемитские лозунги, застрелил 11 человек, еще шестеро прихожан были ранены. Нападавшего, имевшего на ношение оружия необходимые лицензии, удалось задержать. Мужчине грозит смертная казнь.

Егор Киселёв, ТВ Центр.