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Бастрыкин отстранил от работы главного следователя Приморья

20:07
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Главу приморского управления Следственного комитета Сергея Грызыхина отстранили от должности из-за низких показателей его работы. В его отношении начата служебная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от должности главу приморского управления ведомства Сергея Грызыхина в связи с крайне низкими показателями его работы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам собеседницы агентства, такое решение Бастрыкин принял на совещании, где подводились итоги работы за 9 месяцев текущего года в подразделениях ведомства.

"С учетом низких показателей работы следственного управления по Приморскому краю председатель СК России принял решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей руководителя этого подразделения Сергея Грызыхина и поручил начать проведение в отношении него служебной проверки", - отметила Петренко.

По ее словам, Бастрыкин намерен выехать в Приморский край и провести там личный прием граждан.

На совещании глава Следственного комитета обратил внимание на недостатки работы в некоторых региональных управлениях. Он, в частности, отметил, что в некоторых подразделениях увеличились сроки следствия. Бастрыкин также потребовал активизировать работу по раскрытию преступлений, "совершенных в условиях неочевидности".

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