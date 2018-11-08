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Медведев встретился с победителями фотоконкурса имени Стенина

22:29
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в четверг с финалистами четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Гран-при конкурса получил документальный фотоотчет "Как я болела" о драматичной истории борьбы с раком российского фотографа Алены Кочетковой.

В четверг председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с финалистами четвертого международного конкурса молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конкурс был учрежден в 2014 году в память о фотокорреспонденте агентства "Россия сегодня", погибшем на юго-востоке Украины при исполнении служебных обязанностей. Премьер-министр рассказал, что познакомился с представленными работами по пути в Китай, и отметил, что фотографии очень разные по тематике - от сложной военной журналистики до простых бытовых сценок - но все они выполнены с высоким уровнем мастерства.

Гран-при конкурса получил документальный фотоотчет "Как я болела" о драматичной истории борьбы с раком российского фотографа Алены Кочетковой.

"Очень многие люди также сталкиваются с этим заболеванием. И мне хотелось показать, что чувствует человек, который оказался в такой нестандартной ситуации. Это позволит людям понимать, поддерживать людей, которые оказались в сложных условиях", - сказала лауреат международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Алёна Кочеткова.

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Дмитрий Медведев во время встречи с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Дмитрий Медведев во время встречи с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
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