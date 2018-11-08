В Хакасии наградят двух подростков, спасших из горящего дома троих детей

В Хакасии хотят представить к награде двух подростков, которые спасли троих маленьких детей из пожара. Благодаря их отваге и грамотным действиям удалось избежать неминуемой трагедии. Загорелся двухквартирный дом, где жила семья одного из школьников. Родители на тот момент были в отъезде, поручив старшему сыну присмотр за двумя сёстрами и семимесячным братом. С ними в тот момент также был друг мальчика. Он и помог товарищу вывести всех из огненной ловушки.

Восьмиклассник Сергей Мишуткин из села Красноозёрный в Хакасии героем себя не считает. Смущаясь перед видеокамерой, он рассказывает о том, как вместе с другом Никитой спас из огня троих детей, передает "ТВ Центр".

Накануне родители Серёжи уехали по делам. Мальчик присматривал за десятилетней сестрой и семимесячным братом. Вечером они с Никитой забрали из детского сада четырехлетнюю сестрёнку. Серёжа повёл ребёнка в дом переодеваться, а друг остался ждать на улице. И тут с веранды потянуло дымом. На улицу стало выбиваться пламя.

"Забежал домой, взял младшего брата. Вытащил его. А потом мой друг Никита забежал, разбил в моей комнате окно и вытащил сестёр. Не оставлять же их дома было. Забежали, вытащили. Я в любом случае бы так поступил. Я бы сестёр не оставил", - сказал Сергей Мишуткин.

Отведя детей на безопасное расстояние от горящего строения, Сергей вызвал пожарных. К их приезду уже полыхала веранда и часть крыши. Огнём была охвачена также одна из двух квартир в доме. Из-за сильного ветра пламя распространялось стремительно. На борьбу с пожаром ушло больше часа. Старшие Мишуткины примчались домой, как только узнали о случившемся.

"Я, когда увидела, что ребятишки на улице, я побежала, их всех прижала к себе. Испугалась, разревелась. Ну, что живые – самое главное. Вот так вот. Самое главное – живые", - вспоминает день пожара Анастасия Мишуткина.

Как теперь рассказывают подростки, правильно сориентироваться в экстренной ситуации им помогли знания, полученные на уроках ОБЖ в школе. Например, Никита, разбив окно, не забыл накрыть осколки стекла тканью перед тем, как вытаскивать перепуганных девочек из заблокированной огнём комнаты. Мама четверых детей Анастасия Мишуткина с гордостью уверяет: в том, что её старший сын Сергей бросился спасать сестёр и брата, нет ничего удивительного.

- Конечно, он у меня мальчишка смышлёный. Он всё бы сделал, если бы где-то что-то не с нами это случилось, он бы помог, конечно.

- Даже с чужой семьёй, да?

- Да, да. Он бы помог. Он хороший.

"Поступок ребят - героический. Они шагнули в огонь ради спасения жизни детей. Главное управление будет ходатайствовать перед вышестоящим руководством о награждении ребят", - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия Денис Коновалов.

Общая площадь пожара составила 59 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке или нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Пока большую семью Мишуткиных приютили родственники. Но погорельцы мечтают как можно скорее вернуться домой. Местные власти уже пообещали оказать им всю необходимую помощь.

Оксана Фомичева, Юлия Олейник. "ТВ Центр".