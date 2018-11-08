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США анонсировали новые санкции против России из-за Крыма и Донбасса

20:57
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Минфин США в четверг объявит о введении новых санкций против России. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. По его словам, ограничительные меры затронут трех физических и девять юридических лиц.

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер анонсировал введение новых антироссийских санкций США. По его словам, позже в четверг об ограничительных мерах официально объявит Минфин США.

Санкционные списки пополнят три физических лица и девять организаций. Санкции вводятся в связи с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса.

"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", - цитирует РИА Новости заявление Волкера.

Он добавил, что США собираются и дальше обновлять санкционные списки, пока Россия не обеспечит прогресса по ситуации на Украине.

США также готовятся в ближайшее время ввести в действие вторую часть санкционного пакета из-за дела Скрипаля. Первая часть была введена 27 августа.

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