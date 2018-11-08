Источник: Цеповяза поместили в ШИЗО из-за поступившего на него "заказа"

Руководство исправительной колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз, получило информацию о том, что на него готовится покушение. Его поместили в ШИЗО, куда никто не может "просто так зайти с заточкой".

Осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии в Амурской области для обеспечения его же безопасности, а не из-за скандала, в который оказалось втянуто исправительное учреждение после появления в СМИ фотографий с шикарными застольями для "элитных" заключенных. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Появилась оперативная информация о том, что на него поступил "заказ", в связи с чем были приняты упреждающие меры. Его поместили в ШИЗО, где он пребывает один, это охраняемое помещение и туда не зайдешь просто так с заточкой", - заявил собеседник агентства.

О том, что Цеповяз помещен в штрафной изолятор, в четверг сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова. Эту информацию подтвердили и в региональном управлении ФСИН. При этом никто не уточнил, чем было вызвано такое решение.

Ранее предполагалось, что перевод Цеповяза в ШИЗО связан с появившимися в интернете фотографиями, на которых он запечатлен в компании других людей за столом с крабами, икрой и шашлыками. По данному факту прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Сам Цеповяз связал публикацию этих фотографий с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей супругой Натальей Стришней. "Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена", - указывается в заявлении осужденного, которое он передал РБК через своих адвокатов.

Он также возмутился, что "сидящим" не позволяют нормально питаться. "Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", - посетовал Цеповяз, осужденный за убийства и ряд других тяжких преступлений.