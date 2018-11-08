СК завел дело на сотрудников колонии, где Цеповяз ел икру и шашлыки

Следственный комитет намерен установить личности сотрудников колонии в Амурской области, которые создали для Вячеслава Цеповяза привилегированные условия отбывания наказания. Этим людям грозит до четырех лет лишения свободы.

На сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России. Поводом для расследования стали появившиеся в СМИ фотографии, на которых Цеповяз запечатлен за поеданием шашлыков, икры и крабов.

По версии следователей, в период с января 2015 года по февраль 2018 года пока неустановленные должностные лица из числа сотрудников ИК-3 создавали для Цеповяза привилегированные условия отбывания наказания. В заявлении СК подчеркивается, что подобное отношение к осужденному за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений "противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе".

"В ходе расследования уголовного дела следователи установят круг лиц, потворствующих нарушению установленных правил отбывания наказания. При этом следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства", - отметили в ведомстве. Также будет проверена информация об угрозах, поступивших в адрес бывшей супруги Цеповяза.

Адвокаты Цеповяза настаивают на том, что фотографии, на которых их подзащитный поедает деликатесы и разговаривает по телефону, были смонтированы в интересах его бывшей жены Натальи Стришней, с которой у Цеповяза предстоит судебное разбирательство по дележке имущества.

С аналогичным заявлением ранее в четверг выступил и сам Цеповяз. "Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена", - сказал он. При этом он посетовал, что "несидящее общество" не позволяет заключенным "нормально питаться деликатесами".