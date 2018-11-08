ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму

21:42
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Минфин США в четверг объявил о расширении санкций по Украине и Крыму. Ограничительные меры затронут одного россиянина и двух граждан Украины, а также девять юридических лиц. В списке фигурируют несколько крымских санаториев и Министерство государственной безопасности ЛНР.

Власти США расширили санкции против России из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса, добавив туда трех физических и девять юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

В список, опубликованный на сайте американского Министерства финансов, попали замглавы Министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Минобороны России Владимир Зарицкий.

Санкции также затронут санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ" и "Управленческая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", курорт "Мрия" и Министерство государственной безопасности ЛНР.

Все они, как ранее пояснил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион через частные инвестиционные и приватизационные проекты, а также имеют отношение к серьезным нарушениям прав человека на полуострове и в Донбассе.

"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", - сказал Волкер.

По его словам, администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине.

Читайте также:
Новости по теме
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение