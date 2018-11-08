Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму

Минфин США в четверг объявил о расширении санкций по Украине и Крыму. Ограничительные меры затронут одного россиянина и двух граждан Украины, а также девять юридических лиц. В списке фигурируют несколько крымских санаториев и Министерство государственной безопасности ЛНР.

Власти США расширили санкции против России из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса, добавив туда трех физических и девять юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

В список, опубликованный на сайте американского Министерства финансов, попали замглавы Министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Минобороны России Владимир Зарицкий.

Санкции также затронут санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ" и "Управленческая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", курорт "Мрия" и Министерство государственной безопасности ЛНР.

Все они, как ранее пояснил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион через частные инвестиционные и приватизационные проекты, а также имеют отношение к серьезным нарушениям прав человека на полуострове и в Донбассе.

"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", - сказал Волкер.

По его словам, администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине.