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Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал из-за жалоб других заключенных

22:26
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Кокорин и Мамаев теперь смогут посещать спортзал только два раза в неделю, а не пять, как раньше. Поводом для ограничений послужили жалобы других заключенных, которые из-за друзей-футболистов лишились возможности заниматься спортом.

Арестованным по обвинению в хулиганстве и побоях футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ограничили пользование спортзалом в СИЗО до двух раз в неделю. Как рассказал РБК член ОНК Москвы Иван Мельников, это было сделано из-за жалоб других находящихся под стражей.

"Администрация изолятора приняла такое решение, потому что другие арестованные не могли туда попасть. Кроме того, в московских СИЗО не хватает сотрудников, чтобы сопровождать арестованных в спортзалы или церковь по их обращениям, - это устойчивая тенденция", - пояснил Мельников.

Спортивный менеджер и давняя подруга Кокорина Дарья Шишканова в беседе с РИА "Новости" заявила, что адвокаты должны отвоевать для футболистов право заниматься в спортзале хотя бы пять дней в неделю.

"Никто же не просит, чтобы зал был оборудован только для Кокорина и Мамаева, а остальных выгнали. Занятия спортом - это их образ жизни. Это дискриминация, надо сейчас писать и стучаться во все двери, чтобы получить право заниматься. Сложившаяся ситуация - абсурд", - подчеркнула Шишканова.

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сперва они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Тверской суд Москвы отправил обоих футболистов под арест до 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям о "Хулиганстве в составе группы лиц" и "Побои".

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