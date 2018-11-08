Рябков: Россия не будет принимать в расчет новые санкции США

Новые санкции США лишены содержания и не окажут воздействия на Россию и ее экономическое развитие. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Невзирая на "политические наскоки", Россия будет следовать собственным курсом, подчеркнул он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает контрпродуктивным анализировать новые санкции США. Россия продолжит развивать Крым, несмотря на "политические наскоки", подчеркнул он.

"Мы понимаем, что США продолжают отрабатывать свой номер, который, по большому счету, не имеет отношения к нашей деятельности по развитию экономического, курортного потенциала Республики Крым и города Севастополь", - сказал Рябков "Интерфаксу".

По его словам, любые попытки Вашингтона заработать политические очки обречены на провал, и Москва в расчет их не берет. Отвечая на вопрос о том, последуют ли со стороны России ответные меры на новые американские санкции, замглавы МИД сказал: "Мы заняты другими более важными делами".

"Мы будем, невзирая на эти ухищрения и очередные политические наскоки, реализовывать то, что намечено во внутреннем плане, и следовать собственным курсом на международной арене", - отметил российский дипломат.

Ранее Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму. В список вошли три человека и девять юридических лиц, в том числе несколько крымских санаториев и Министерство государственной безопасности ЛНР.

Под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко и один россиянин - Владимир Зарицкий.