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В Калифорнии из-за лесного пожара сгорел целый город

08:10
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Из-за крупного лесного пожара в Калифорнии эвакуируют порядка 50 тысяч человек. Стихия полностью уничтожила город Парадайс на севере штата.

В Калифорнии крупный лесной пожар уничтожил уже почти 1000 домов на севере штата. Сообщается о погибших, но точное число жертв пока неизвестно. Как уточняет "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ, лесной пожар полностью поглотил город Парадайс.

Власти эвакуируют население нескольких городов, оказавшихся в зоне бедствия - это порядка 50 тысяч человек. В безопасное место в первую очередь вывезли школьников и пациентов местной больницы. Борьбе с огнем мешает сильный ветер и сухая погода - пламя распространяется очень быстро. В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение.

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