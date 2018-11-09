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Представители русскоязычной общины в Сирии посетили крепость Крак-де-Шевалье

08:56
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Древнюю крепость Крак-де-Шевалье, расположенную недалеко от Хомса, впервые за последние 7 лет посетили представители русскоязычной общины в Сирии. Памятник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, восстанавливают, а экскурсии проводят в исключительных случаях.

Крак-де-Шевалье – крепость, получившая название по имени французского крестоносца, до войны была одним из главных туристических центров Сирии. Ее фото и история до сих пор во всех путеводителях. Резиденция тамплиеров официально еще закрыта. Но для этих посетителей сделали исключение, передает "ТВ Центр".
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"На экскурсии мы никогда не уговариваем. Объявляем и все. Все с удовольствием всегда записываются и едут. Тем более что у нас это первая экскурсия с конца марта 2011-го года", -  рассказала руководитель Российского культурного центра Светлана Миро.

Гостьи, которым разрешили посетить замок - из российской, хотя ее правильнее называть советской общины. Истории и судьбы похожи. Вышли замуж за сирийцев. Создали семьи. Всю войну поддерживали друг друга, как могли.

Женщин встречает директор музея. Лично проводит экскурсию. И начинает с рассказа о битвах. Но не эпохи раннего средневековья, а тех, что шли здесь еще пару лет назад. Спустя века Крак де Шевалье, кажется, повторяет свою же историю. Он неоднократно переходил из рук в руки. То к боевикам, то к сирийской армии. Террористов в итоге выгнали. Но часть древних построек оказалась повреждена.

За этот замок бился еще Ричард Львиное сердце. Легендарный монарх и воин. В рыцарском замке уже идут восстановительные работы. По окончании, экскурсии в крепости будут проходить уже регулярно.

Крак де Шевалье - первый, но не единственный памятник истории в этой части страны, который после войны открывают для туристов. Гостей, а главное реставраторов, ждут и замок прославленного военачальника Салхаддина, и древнейший город Угарит, где археологи нашли первый в истории человечества алфавит.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.

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Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
Крепость Крак-де-Шевалье в Сирии
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