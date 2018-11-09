Политолог: Киев всегда пытается захватить как можно больше политических заложников

Вся риторика Порошенко - это часть его предвыборной президентской кампании. На неё же должны работать и попытки создать самостоятельную украинскую церковь. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

В программе "События. 25-й час" ведущий Алексей Фролов обсудил с политологом Александром Асафовым последние действия Киева - в том числе, введение уголовной ответственности для россиян за незаконное пересечение украинской границы.

"Методы Украины – брать как можно больше заложников – теперь имеют под собой законные основания. Фонд заложников должен быть, поскольку их можно громко в политическом поле менять. Поэтому Киев всегда пытается захватить как можно больше политических заложников", - отметил Асафов.

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