График прохождения ТО могут привязать к аварийности и пробегу автомобиля

В России разрабатывают новую систему, которая будет собирать данные о пробеге машины, ДТП, особенностях эксплуатации и прочие характеристики. На ее базе будут назначать техосмотр автомобиля.

В России могут ввести систему индивидуальных проверок автомобиля, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова.

Для этой цели специалисты разрабатывают специальную программу, в которой будут сохраняться данные о ДТП, пробеге автомобиля и прочие его характеристики.

Если у автомобиля "хорошая" история, то техосмотр будет проходить редко и обходиться дешевле. "Плохая" история поведет за собой более тщательный и дорогой техосмотр. Кроме того, могут быть введены индивидуальные программы ТО для конкретных категорий автомобилей.

"Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тысяч километров стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца", - объяснил Ионов.