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Орешкин: рубль – в целом устойчивая валюта

08:21
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс российской валюты. Об этом он рассказал в интервью "Известиям".

Россия и Китай ведут переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах. По словам Орешкина, сейчас необходимо создать систему, удобную для обеих сторон.

"Для этого нужно упрощать регулирование, где-то государству на первой стадии оказывать определенную поддержку ликвидности обменных операций. Конечно же, речь не идет о полном отказе или запрете чего бы то ни было. Речь идет о создании условий для того, чтобы рубль, который в отличие от юаня является полностью конвертируемой валютой, свободно ходил. Для использования юаня, с учетом валютных ограничений в Китае, также есть определенные ниши", - сказал министр.

На вопрос, может ли это повлиять на курс рубля, Орешкин ответил, что "существенно нет". "Рубль — в целом устойчивая валюта", - резюмировал глава министерства.

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