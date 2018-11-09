Орешкин: рубль – в целом устойчивая валюта

Расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс российской валюты. Об этом он рассказал в интервью "Известиям".

Россия и Китай ведут переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах. По словам Орешкина, сейчас необходимо создать систему, удобную для обеих сторон.

"Для этого нужно упрощать регулирование, где-то государству на первой стадии оказывать определенную поддержку ликвидности обменных операций. Конечно же, речь не идет о полном отказе или запрете чего бы то ни было. Речь идет о создании условий для того, чтобы рубль, который в отличие от юаня является полностью конвертируемой валютой, свободно ходил. Для использования юаня, с учетом валютных ограничений в Китае, также есть определенные ниши", - сказал министр.

На вопрос, может ли это повлиять на курс рубля, Орешкин ответил, что "существенно нет". "Рубль — в целом устойчивая валюта", - резюмировал глава министерства.