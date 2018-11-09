В Москве ждут очередные санкции США "под Новый год"

Москва давно перестала понимать, чего хотят добиться США, вводя санкции из-за присоединения Крыма. На этот раз в списке оказались крымские санатории, дипломаты считают, что это сделает их еще популярнее.

Посольство России в США прокомментировало новые антироссийские санкции США, наложенные из-за возвращения Крыма, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на то, что в черный список попали несколько санаториев и выразили уверенность, что теперь они станут еще популярней, а для американских туристов будут введены спецпредложения.

"Крым ждет гостей из США. Приезжайте, чтобы увидеть все своими глазами", - заверили дипломаты.

Накануне Минфин США расширил санкции против России из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса, добавив туда трех физических и девять юридических лиц, а также ряд санаториев.