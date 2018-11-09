ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ждут очередные санкции США "под Новый год"

09:05
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Москва давно перестала понимать, чего хотят добиться США, вводя санкции из-за присоединения Крыма. На этот раз в списке оказались крымские санатории, дипломаты считают, что это сделает их еще популярнее.

Посольство России в США прокомментировало новые антироссийские санкции США, наложенные из-за возвращения Крыма, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на то, что в черный список попали несколько санаториев и выразили уверенность, что теперь они станут еще популярней, а для американских туристов будут введены спецпредложения.

"Крым ждет гостей из США. Приезжайте, чтобы увидеть все своими глазами", - заверили дипломаты.

Накануне Минфин США расширил санкции против России из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса, добавив туда трех физических и девять юридических лиц, а также ряд санаториев.

Читайте также:
Новости по теме
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение