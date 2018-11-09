В России разрабатывают национальную методику краш-тестов

Росстандарт совместно с Минпромторгом и институтом НАМИ разрабатывают отечественную методику проведения краш-тестов RuNCAP. Она будет учитывать особенности эксплуатации автомобилей и комплектующих в разных климатических условиях.

Росстандарт совместно с Минпромторгом и институтом НАМИ разрабатывают отечественную методику краш-тестов. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Методика будет учитывать особенности эксплуатации автомобилей и их комплектующих в различных климатических условиях, характерных для России. В реализации проекта примут участие различные экспертные организации, которые занимаются повышением качества российской автопродукции.

"Методически за основу мы возьмем зарубежный опыт, к примеру, Euro NCAP. Это одна из наиболее развернутых сейчас систем. Но мы не будем ограничиваться этим опытом и посмотрим, сможем ли пойти дальше и предложить нашим автопроизводителям проводить краш-тесты, но не только натурные. В планах и цифровые испытания, со специалистами НАМИ мы это уже обсуждаем", - отметил Абрамов.

При этом он подчеркнул, что это не будет копирование зарубежной практики. Список тестов будет определяться в зависимости от климатических особенностей, протяженности страны и других. В составлении списка будут принимать участие также и автопроизводители. Абрамов подчеркнул, что российская методика будет включать классические испытания, такие как различные варианты фронтального удара, боковой удар о столб и другие. Кроме того, будут проводиться испытания систем активной безопасности: предотвращения ДТП, распознавания знаков и пешеходов, защита водителя, пассажиров, детей.

"Основное отличие RuNCAP мы видим в повышенных требованиях безопасности. Как пример, фронтальный удар по системе Euro NCAP проводится на скорости 64 километра в час с 40-процентным перекрытием барьера столкновения. А в рамках RuNCAP могут быть установлены повышенные требования: например, скорость может быть выше 64 километров в час, а перекрытие — 30-35%. Или с использованием недеформируемого барьера", - пояснил глава Росстандарта.

Кроме того, российская методика будет оценивать безопасность грузового и общественного транспорта. В частности, для автобусов и троллейбусов будет учитываться устойчивость крепления сидений к аварийным ситуациям.

"Нашу обеспокоенность вызывает также вопрос прочности сидений, блокировка дверей при ДТП. В RuNCAP нужно учесть проведение и таких испытаний", - добавил Абрамов.

По его словам, реализация проекта создания российской методики краш-тестов займет от трех до пяти лет. Институт НАМИ выступит технической базой для испытаний. В работу также готовы активно включиться автопроизводители.

"Осталось вместе с Минпромторгом и НАМИ определить направления развития испытательной базы, найти для этого финансовые ресурсы. Думаю, что на это потребуется минимум 3–5 лет", - сказал Абрамов.