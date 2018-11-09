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В Раде предложили запретить зиму из-за дорожающего газа

09:27
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Из-за дорожающего газа в Верховной раде в шутку предложили запретить зиму на Украине. Киев должен перестать врать населению про возможность заморозить цены на газ.

Депутат Верховной рады Украины Виктор Пинзеник прокомментировал предложение ввести мораторий на повышение цен на газ в стране, пишет "Газета.Ru".

Он отметил, что поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии все равно будут продавать газ по таким же ценам, какие есть сейчас. Киев должен перестать врать населению про возможность заморозить цены на газ, считает Пинзеник.

"Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет. И на одежде сэкономим. Хотя можем кое-что и потерять, а именно — предмет горячих дебатов украинских политиков последних десятилетий", - сыронизировал политик.

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