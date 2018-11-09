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Россия готова провести встречу Лаврова и Помпео на саммите G20

09:34
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил встречи главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео на полях саммита G20 в Аргентине.

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

"Как я понимаю, с нашей стороны, со стороны нашего министра готовность к этому присутствует. Вопрос в том, как состыковать графики и что в этом плане возможно у госсекретаря. Еще раз - это вопрос не к нам, а к американской стороне", - сказал он.

Саммит G20 состоится в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. На его полях может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед их предыдущими переговорами в Хельсинки предварительно проводилась встреча глав внешнеполитических ведомств. 

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