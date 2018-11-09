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В Индонезии до сих пор не найден второй самописец разбившегося Boeing

09:58
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Индонезийские спасатели продолжают поиск второй части черного ящика разбившегося 29 октября Boeing 737 Max 8. Сигнал самописца очень нестабильный, эксперты постоянно теряют его. Срок работы батарей черного ящика составляет 30 суток.

Спасатели Индонезии продолжают поиски второй части черного ящика разбившегося Boeing 737 Max 8, сообщает ТАСС.

Найденный 1 ноября первый самописец зафиксировал технические показания полета. Данные показали, что у самолета были неисправны датчики скорости. Второй самописец, речевой, поможет узнать, имела ли место ошибка пилотов.

"Вторая часть черного ящика является чрезвычайно важной для установления полной картины случившегося <…> Только тогда расследование можно считать полноценным", - отметил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

На данный момент в районе поиска работают сверхчувствительные локаторы, которые должны засечь сигнал самописца. Но сигнал очень нестабильный, эксперты постоянно теряют его. Срок работы батарей черного ящика рассчитаны на 30 суток.  

29 октября новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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