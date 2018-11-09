Умер известный актер "Ералаша" Николай Румянцев

Актер Николай Румянцев, прославившийся ролями в киножурнале "Ералаш", умер на 55-м году жизни.

На 55-м году жизни умер актер Николай Румянцев, известный ролями в киножурнале "Ералаш". Об этом сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на родственников умершего.

Причину смерти родные актера не назвали. Дата и место похорон также пока неизвестны.

Николай Румянцев снялся в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь". Популярность актеры принесли роли в детском юмористическом киножурнале "Ералаш".