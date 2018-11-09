ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер известный актер "Ералаша" Николай Румянцев

09:59
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Актер Николай Румянцев, прославившийся ролями в киножурнале "Ералаш", умер на 55-м году жизни.

На 55-м году жизни умер актер Николай Румянцев, известный ролями в киножурнале "Ералаш". Об этом сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на родственников умершего.

Причину смерти родные актера не назвали. Дата и место похорон также пока неизвестны. 

Николай Румянцев снялся в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь". Популярность актеры принесли роли в детском юмористическом киножурнале "Ералаш".

Главное сегодня
Николай Румянцев
Николай Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение