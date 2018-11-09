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"За мальчика как-то некрасиво": убийца москвички и ее ребенка признал вину

10:09
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Подозреваемый в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы признался в содеянном. Видео его допроса опубликовал Следственный комитет. Мужчина также заявил, что раскаивается в преступлении.

Следственный комитет обнародовал видеозапись допроса подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка в Москве. На вопрос, раскаивается ли он в совершенном преступлении, мужчина ответил: "За мальчика очень как-то некрасиво. Да, сознаюсь", передает "Газета.Ru".

Тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына были обнаружены 7 ноября. Вскоре был задержан подозреваемый в этом преступлении – 38-летний житель Владимирской области. Было возбуждено уголовное дело.

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