ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полковник из Австрии подозревается в шпионаже в пользу России

10:27
  • пятница
  • 09 ноября 2018

70-летний полковник австрийской армии подозревается в передаче документов России. По данным СМИ, он занимался шпионажем на протяжении 20 лет.

Полковник австрийской армии подозревается в передаче документов России, об этом ТАСС сообщили в Минобороны страны.

"Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов  шпионил за бундесхеером (армия Австрии - прим. ред.) и передавал документы России. В его отношении заведено дело", - сообщили в министерстве обороны.

Глава ведомства Марио Кунасек заявил, что намерен вызвать к себе российского военного атташе в Австрии. Посольство России в стране оставило это сообщение без комментария.

Ранее СМИ сообщили о расследовании в отношении 70-летнего полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Он передавал данные о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник якобы получил около 300 тысяч евро.

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Австрии
Флаг Австрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение