Полковник из Австрии подозревается в шпионаже в пользу России

70-летний полковник австрийской армии подозревается в передаче документов России. По данным СМИ, он занимался шпионажем на протяжении 20 лет.

Полковник австрийской армии подозревается в передаче документов России, об этом ТАСС сообщили в Минобороны страны.

"Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил за бундесхеером (армия Австрии - прим. ред.) и передавал документы России. В его отношении заведено дело", - сообщили в министерстве обороны.

Глава ведомства Марио Кунасек заявил, что намерен вызвать к себе российского военного атташе в Австрии. Посольство России в стране оставило это сообщение без комментария.

Ранее СМИ сообщили о расследовании в отношении 70-летнего полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Он передавал данные о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник якобы получил около 300 тысяч евро.