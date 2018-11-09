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В Киеве сорвали начало отопительного сезона

11:41
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Украинские власти хотят "отменить" зиму, наложив на неё мораторий. В комитете Верховной рады по вопросам бюджета считают, что Киев должен перестать обманывать население о возможности заморозить цены на газ. Вот только граждане Украины ждут от властей действий, а не странных заявлений.

В Киеве фактически сорвано начало отопительного сезона. По ночам уже минусовые температуры, но в разных районах украинской столицы люди несколько дней замерзают в своих домах, передает "ТВ Центр".

В ход идут любые подручные средства. Обогреватели и электрокамины включены на максимум - нагрузка увеличилась не только на электросети, но и на кошельки киевлян.

Платить втридорога на Украине теперь придется еще и за газ. С 1 ноября решением правительства Незалежной цены подняли - почти на четверть. Хотя пугали, что стоимость вырастет вообще на 60 процентов - Международный валютный фонд неуклонно настаивает на переходе к рыночным условиям. Но даже тот рост тарифов, который теперь власти подают как благо - до 8 с половиной тысяч гривен за тысячу кубометров - для многих украинцев разорителен.

Претензии к государству есть у самих энергетиков. "Нафтогаз Украины" выставил кабмину счет - почти 238 миллионов долларов - за отказ правительства компенсировать компании льготы, которые та предоставляет населению. Раньше власти регулировали цену на газ, выставляя тарифы ниже рыночных, а разницу  покрывали из бюджета. Но именно 1 ноября действие социальных обязательств закончилось. Юлия Тимошенко, которая, будучи премьером, занималась газовыми вопросами, уже назвала повышение цен "геноцидом украинского народа" и призвала отменить это решение. А некоторые ее коллеги по Верховной раде, наоборот, дошли до абсурда, предложив ввести мораторий на зиму.

Горячие дебаты на Украине не прекращаются и по поводу российского газа, который Киев демонстративно закупает не у Москвы, а осуществляя транзит в Европу, затем перекачивает его назад, но только уже по гораздо большей стоимости, переплачивая, как уверяют эксперты, в 6, а то и 8 раз. Около 60% голубого топлива идет из Словакии, остальное из Венгрии и Польши, но все это фактически российские энергоресурсы, потерять которые Украина очень боится. Отсюда и слезные просьбы Петра Порошенко на недавней встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель остановить "Северный поток-2" - ведь по этой ветке газ из России пойдет в Европу напрямую. В панике свидомые выдвигают совсем уже фантастические идеи - чтобы в работе газотранспортной системы Украины принимали участие даже США.

Вашингтону такие предложения только на руку - заокеанские партнеры активно продвигают поставки в Европу сжиженного газа. Правда, даже если это случится, никто не гарантирует ни снижение цен для населения, ни то, что рядовые украинцы больше не будут мерзнуть в своих квартирах.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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