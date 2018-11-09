Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали около 50 тысяч человек

Лесной пожар уничтожил целый город на западе США в Калифорнии. Сотни пострадавших, поступают сообщения о погибших. Пожарным не удаётся взять ситуацию под контроль. Всего за несколько часов в городе Пэрадайс сгорело больше двух тысяч домов. Из-за сильного ветра пламя распространяется с огромной скоростью. Сейчас огнём объято около 8 тысяч гектаров.

Город Пэрадайс - в переводе "Рай" - сейчас не оправдывает своего названия. Картина напоминает апокалипсис. На земле - сплошная стена пламени. Кое-где даже возникают огненные торнадо. Горят дома, заправки, магазины. В небе не облака - гигантские клубы дыма. Север Калифорнии охватило стихийное бедствие, масштаб которого удивил даже видавших виды местных жителей. Они отчаянно ищут родных и пытаются выбраться.

Огонь охватил территорию в 8 тысяч гектаров. Произошло это за считанные часы. Возникновению пожара способствовала засушливая погода и сильный ветер. В Пэрадайсе сгорели 2 тысячи домов. Небольшой город почти полностью стёрт с лица земли.

Власти Пэрадайса объявили полную эвакуацию. Срочно покинуть свои дома просят и жителей соседних населенных пунктов. Люди наскоро собирают вещи, берут домашних животных и пытаются выбраться из зоны бедствия. Но сделать это непросто. На дорогах - нулевая видимость и смертельная опасность.

Несколько жителей были вынуждены забаррикадироваться в аптеке, дожидаясь приезда спасателей. В регионе работают 500 пожарных. Они с трудом успевают реагировать на все звонки.

В общей сложности эвакуировано 50 тысяч человек. В первую очередь вывезли школьников и пациентов больниц. Несколько жителей и двое пожарных доставлены в медицинские учреждения соседних городов с ожогами и отравлением угарным газом. В пострадавших районах введено чрезвычайное положение. Там сохраняется наивысший - красный - уровень опасности. И до вечера пятницы, как говорят синоптики, погодные условия будут неблагоприятными.

Кристина Мамиконян, Виталий Марченко, "ТВ Центр".