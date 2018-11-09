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Посол ЕС ожидает продления антироссийских санкций в конце года

10:35
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, скорее всего будут продлены в конце 2018 года.

Евросоюз в конце года продлит санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на посла ЕС в России Маркуса Эдерера. 

По его словам, в настоящее время как Россия, так и Украина не имеют достаточно политической воли для выполнения минских договоренностей. Эдерер считает, что обе стороны нарушают дух и букву этих соглашений.

"В данной ситуации я полагаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены", - сказал посол.

По словам дипломата, помимо украинского кризиса усугубляют ситуацию в отношениях России и ЕС другие недавние события. 

"Все эти случаи не способствуют восстановлению отношений ЕС и России до нормального уровня", - отметил Эдерер.

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