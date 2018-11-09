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НОВОСТИ

Участникам "Активного долголетия" расскажут о цифровых технологиях

11:54
  • пятница
  • 09 ноября 2018

В рамках федерального проекта "Активное долголетие" в Москве для людей старшего возраста стартовала необычная программа обучения цифровым технологиям.

Участникам "Активного долголетия" рассказывают о цифровых технологиях. На этих занятиях не просто объясняют, как пользоваться компьютером. Участникам проекта показывают, что такое виртуальная реальность и как создаётся объемное 3D изображение.

Занятия проходят на базе российского государственного социального университета. А в качестве преподавателей выступают победители чемпионата "Абилимпикс". Этот конкурс профессионального мастерства ежегодно проводится среди людей с ограниченными возможностями.

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