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Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за скандала со шпионажем

11:04
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя посольства России и отменила поездку в России из-за случая со шпионажем. Ранее в Минобороны страны сообщили, что австрийский полковник подозревается в передаче документов России.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не приедет в Россию из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

До этого планировалось, что Кнайсль посетит Россию 2-3 декабря.

В МИД страны вызвали представителя посольства России. Курц заявил, что пока Австрия не будет отзывать своего посла из России, но этот инцидент со шпионажем не улучшит отношения с Москвой. 

"Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами", - отметил Курц.

Ранее австрийские СМИ сообщили о расследовании в отношении 70-летнего полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Он передавал данные о миграционном кризисе, военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник якобы получил около 300 тысяч евро.

Впоследствии информацию о шпионаже подтвердили в Минобороны страны.

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