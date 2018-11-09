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Колокольцев сообщил об увольнении 300 сотрудников МВД после жалоб граждан

10:59
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2018 году в связи с утратой доверия из органов МВД были уволены 300 человек.

В 2018 году в связи с утратой доверия из органов МВД были уволены 300 человек. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева. 

"С начала года поступило 45 тысяч сигналов от наших граждан в отношении тех или иных предосудительных действий сотрудников правоохранительных органов внутренних дел, у нас в этом угоду уволено 300 человек, 65 - за утрату доверия", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

Министр также рассказал о сократившемся вдвое количестве разбойных нападений в стране за последние годы. Также, по его словам, на 27% сократилось число убийств.

"Ежегодно мы наблюдаем твердую динамику сокращения квартирных краж, хищений автотранспортных средств, на 7% сократилась уличная преступность", - отметил глава МВД.

Обеспокоенность органов внутренних дел вызывает рост страховых видов мошенничества и мошенничества с платежными картами.

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Глава МВД Владимир Колокольцев
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