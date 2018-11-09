Три человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом

Три человека погибли и двое пострадали в результате пожара в шиномонтаже в поселке Мурино Ленинградской области. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

В результате пожара в шиномонтаже под Санкт-Петербургом три человека погибли и двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

ЧП произошло в поселке Мурино в Ленинградской области. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение, тушение продолжается. На месте работают 15 спасателей и 5 единиц техники.