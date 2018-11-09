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Путин примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

11:31
  • пятница
  • 09 ноября 2018

Этим утром Владимир Путин прибыл в казахстанский город Петропавловск. Программа поездки президента насыщенная.

Владимир Путин в пятницу примет участие в 15-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Площадка объединила более 500 человек. В их числе - представители министерств и ведомств, главы регионов, а также руководители крупных компаний, отмечает "МИР24".

В преддверии форума, Владимир Путин и президент республики Нурсултан Назарбаев посетили выставку, посвящённую новым подходам и тенденциям в развитии туризма. Затем лидеры государств провели двустороннюю встречу.

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