Водителей призвали быть внимательными в Подмосковье из-за тумана

Минтранс Московской области призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за тумана. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В Подмоскоовье водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям", - отметили в ведомстве.

По данным подмосковного Минтранса, в регионе из-за тумана объявлен "желтый" уровень погодной опасности.