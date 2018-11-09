В Москве у гражданина Израиля украли сумку с 23 миллионами рублей

На востоке Москвы неизвестный напал на гражданина Израиля и украл у него сумку с 23 миллионами рублей. Пострадавший находится в больнице с переломом черепа.

На востоке Москвы неизвестный напал на гражданина Израиля и отобрал у него сумку с 23 миллионами рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, инцидент произошел в минувший четверг. В полицию обратился мужчина, проживающий на Рязанском проспекте. Он заявил, что на его отца, гражданина Израиля, напали у подъезда дома. Потерпевший получил удар по голове, а нападавший забрал у него сумку, в которой находились снятые ранее деньги в валюте. Пострадавший с переломом черепа находится в больнице.

"Похищена сумма в валюте эквивалентная 23 миллионам рублей, возбуждено дело по статье "разбой", - рассказал источник.