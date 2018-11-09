Цеповяз проходит свидетелем по делу о шашлыках в колонии

Следователи опросили Вячеслава Цеповяза в качестве свидетеля по делу о жарке шашлыков в колонии. Ранее СК возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников ИК-3 после публикации скандальных фотографий в СМИ.

Осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз проходит свидетелем по делу о превышении полномочий сотрудников ИК-3, сообщает "Интерфакс".

Цеповяз был опрошен в присутствии адвоката, который будет присутствовать и при последующих встречах со следствием.

Накануне СК завел на сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Поводом для расследования стали появившиеся в СМИ фотографии, на которых Цеповяз, отбывающий наказание в ИК-3, запечатлен за поеданием шашлыков, икры и крабов.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.