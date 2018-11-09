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Стрельба произошла в подмосковном колледже

12:39
  • пятница
  • 09 ноября 2018

27-летний мужчина устроил стрельбу на территории колледжа в Ногинске. Он уже задержан. На допросе молодой человек объяснил свой поступок ссорой с охранником учебного заведения.

В колледже подмосковного Ногинска произошла стрельба. Об этом пишут Дни.ру. По данным полиции, мужчина зашел на территорию учебного заведения и выстрелил несколько раз в воздух из пневматического пистолета.

В настоящее время мужчина задержан. Свой поступок он объяснил тем, что поссорился с охранником колледжа, который не пустил его, чтобы "пообщаться со знакомой". Молодой человек при этом был пьян.

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