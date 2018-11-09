Посла Австрии вызвали в российский МИД

Посла Австрии Йоханнес Айгнер вызван в пятницу в Министерство иностранных дел России.

Посла Австрии Йоханнеса Айгнера вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое ведомство.

"В МИД вызван посол Австрии в России", - рассказали в министерстве, отметив, что дипломат посетит МИД в пятницу.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя посольства России в связи со шпионским скандалом. Австрийского полковника подозревают в передаче документов Москве. А связи с произошедшим Кнайсль отменила свою поездку в Россию.

В австрийском МИД заявили, что в случае подтверждения факта шпионажа отношения России и Австрии могут осложниться.

"Если эти подозрения подтвердятся, тогда это может вызвать серьезную напряженность для двусторонних отношений Австрии и России", - говорится в заявлении главы австрийского дипломатического ведомства.